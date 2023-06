Benji, replica a Fede sui social: «Ho commesso tanti errori e ho ferito persone a cui tenevo, mi dispiace»

di Redazione web

Benji e Fede con le loro canzoni e la loro freschezza hanno fatto impazzire migliaia di fan che, negli anni scorsi, li hanno seguiti in tutta Italia nelle tappe del loro tour. Poi, il duo che ha fatto sognare le groupie si è diviso, anche se, i due cantanti hanno sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti: semplicemente, desideravano crescere di più artisticamente parlando. Di acqua sotto i ponti, quindi, ne è passata dal quel febbraio 2020 ma ecco che ora sia Benji che Fede sono tornati a parlare del loro rapporto.

Le dichiarazioni di Fede

Alcuni giorni fa, Federico Rossi, in arte Fede, ha rilasciato un'intervista a Cosmopolitan in cui parla del suo rapporto con l'ex compagno di tour e della decisione di dividere il duo: «La decisione non l’ho presa io, ma lui e adesso posso finalmente dirlo.

La risposta di Benji

Benjamin Mascolo, in arte Benji, ha risposto via social a Fede, dicendo: «In tanti di voi mi state girando questa intervista. Per sapere se è vero, per un confronto o anche per criticarmi. Lo capisco assolutamente e lo metto in conto. Negli ultimi tempi ne ho parlato qui sui social, non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene. Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni miei atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno ma, al contrario, la prima vittima di me stesso sono sempre io. Credo e spero di aver fatto anche tante cose buone e positive in questi anni per le persone importanti nella mia vita. In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate. Anzi, concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato».

