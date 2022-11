Benedetta Rossi scoppia in lacrime nelle sue Instagram stories: cosa sta succedendo alla food blogger

Benedetta Rossi in lacrime sui social. La nota cuoca, famosissima sui social e in tv per il suo format Fatto in casa da Benedetta, appare sempre sorridente e positiva ma recentemente si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram . Davanti ai suoi followers nelle storie non è riuscita a trattenere le lacrime a causa di un momento molto difficile che sta vivendo insieme alla sua famiglia.

La nonna e la zia

Benedetta ha sempre raccontato del rapporto speciale con sua nonna e sua zia, ma le due anziane signore non sono state bene, causando una grande preoccupazione alla food blogger. Sua nonna Blandina ha dei grossi problemi di salute e Benedetta ha deciso di sfogarsi con i suoi followers e tra le lacrime ha raccontato cosa le sta accadendo in quest’ultimo periodo: «Un po’ complicato per me questo periodo, è un po’ complicato mettermi anche davanti al cellulare. Nonna sta peggiorando di giorno in giorno, il dottore ci ha detto che potrebbe morire domani o fra un mese dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti»

A questa situazione dolorosa si unisce la preoccupazione per la zia Giulietta, la cognata della nonna Blandina, che ha avuto un infarto: «Zia Giulietta qualche giorno fa ha avuto un piccolo infarto e fortunatamente lo abbiamo riconosciuto. Sta in cura, ma anche lei è affaticata. In più è preoccupata per la nonna. Ovviamente il medico ha detto che si tratta di un cuore di una persona di novantotto anni e quindi potrebbe anche morire prima zia Giulietta che nonna».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 13:54

