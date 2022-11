Ballando, Carolyn Smith confessa su Selvaggia Lucarelli: «A volte devo respirare per evitare di litigarci»

di Redazione web

Il clima a Ballando con le Stelle sembra essere sempre più teso. Gli attriti tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith sono sempre maggiori e a confermarlo è la stessa ballerina che in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato della sua impressione su questa edizione di Ballando facendo riferimento, appunto, al rapporto con la giornalista.

Leggi anche > Chiara Nasti mostra la pancia a 4 giorni dal parto, travolta dalle critiche: «Hai svaccato»

Leggi anche > GFVip, Daniele Dal Moro ricoverato con urgenza in ospedale. La confessione a Micol: «Ho avuto paura»

La confessione

Carolyn ammette che in diverse occasioni ha avuto bisogno di contare fino a dieci, per evitare di arrabbiarsi e perdere le staffe: «Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare». Il riferimento alla Lucarelli sembra piuttosto evidente e infatti poi conferma.

«Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici...è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola», afferma la coreografa in più occasioni stuzzicata dalla Lucarelli. Sul compagno, Lorenzo Biagiarelli, afferma di averlo visto a tratti spocchioso: «Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA