Benedetta Rossi e la canzoncina mattutina per caricarsi: «Non mi sono riposata abbastanza»

Benedetta Rossi è amatissima e seguitissima sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi cinque milioni di follower affezionatissimi anche su Facebook. La food influencer piace così tanto perché è simpatica, genuina, davvero brava in cucina e, soprattutto, è vicina alle persone comuni. In questo periodo, Benedetta sta registrando le nuove puntate del suo programma "Ricette d'Italia" e, proprio per questo, è costretta a recarsi a Milano quasi tutte le settimane. Questa mattina, prima di cominciare le registrazioni, si è dedicata una canzoncina.

Benedetta Rossi dà il buongiorno ai fan: «Finalmente ci sono riuscita, quando mi allontano da casa è sempre così»

La canzoncina di Benedetta Rossi

«Forza Benni, super Benni, tira fuori tutte le energie che hai Benni», fa così il motivetto che Benedetta Rossi si è cantata questa mattina, lunedì 18 settembre, per darsi la giusta carica e cominciare al meglio la giornata. Alle 7.23 del mattino, la cuoca di Fermo ha spiegato ai suoi follower: «Sono tornata a Milano e oggi ricominciamo con un'altra settimana di registrazione di Ricette d'Italia, questo fine settimana, però, non sono riuscita a riposarmi e quindi sono un po' così ma adesso tiro fuori i miei super poteri e vado! Buona giornata a tutti!».

Benedetta Rossi e i social

Benedetta Rossi, perlopiù, all'interno dei propri canali social, condivide video e immagini che riguardano la cucina ma, spesso, nelle sue storie, compare anche il marito Marco o il cane Cloud con i quali si diverte molto. Qualche tempo fa, la food blogger era stata attaccata perché alcuni la definivano costruita o, addirittura, avevano offeso il target di persone che la seguono su Instagram. In quel caso, Benedetta si era davvero arrabbiata e aveva registrato un lungo video in cui si sfogava in lacrime.

