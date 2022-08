Ben Affleck e Jennifer Lopez sposi, al matrimonio un grande assente. Lui mugugna ma non risponde

Ben e Jennifer si sono detti di nuovo si. Dopo Las Vegas, per la seconda volta nella residenza in stile "Via col vento" dell'attore in Georgia. Tre giorni di festeggiamenti e centinaia di invitati per una spesa che si aggira intorno al milione di dollari scrivono i siti di gossip americani. Stavolta dunque il fatidico si, davanti a parenti, ed amici, come uno dei più stretti di Ben Affleck, cioè Matt Damon, presente con la moglie Luciana.

Gf Vip, si avvicina la data dell'inizio. Impazza il toto-nomi sui social: chi sarà nella Casa?

Il grande assente al matrimonio dell'anno

Ma se tanto si è detto e scritto, sulla location e sugli abiti della sposa e dello sposo, dei non presenti alla festa nuziale, si è detto meno, anche se si conta almeno un grande assente, una persona molto importante nella vita del divo americano, presente con lui anche in alcuni film, anche lui attore e regista impegnato nel cinema. Stiamo parlando del fratello di Ben Affleck, Casey Affleck, che in questo lungo week-end di nozze è rimasto a Los Angeles.

Calendario Pirelli 2023, la top model Bella Hadid tra le muse che hanno ispirato la fotografa Emma Summerton

Casey mugugna ma non risponde

Ad intercettarlo è stato il sito più odiato dalle celebrities americane, TMZ che ha realizzato un video mentre l'attore stava uscendo da una nota catena di caffè, con due tazze in mano ed il telefono all'orecchio stava cercando di salire sul suo Suv. Il paparazzo gli ha chiesto, "Casey, andrai al matrimonio di Ben oggi?" e lui ha mugunato qualcosa che suonava come «mi sono addormentato», ma in realtà non ha dato alcuna risposta alla domanda. Da qui è nato il mistero. Perché non è andato al matrimonio di suo fratello Ben?

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Agosto 2022, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA