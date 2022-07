Jennifer Lopez a Capri, canta That's Amore in versione italiana. Il video è già virale "bella" "mozzarella" "tarantella", la versione di That's amore italiana per Jennifer Lopez diventa virale







di Federica Portoghese Ormai si parla solo di lei. Da quando è sbarcata a Capri, Jennifer Lopez, è stata la protagonista indiscussa dell'isola. Tutti i riflettori sono rivolti sulla queen delle pop star, ogni suo movimento viene immortalato e reso istantaneamente social. JLo, madrina dell'evento benefico di Unicef e del brand di lusso LuisaViaRoma, che si terrà questa sera alla Certosa di San Giacomo, regalerà al suo pubblico esclusivo un concerto privato. Jennifer Lopez a Napoli, sbarca a Capri con i figli ma manca Ben Affleck Non è passata inosservata l'assenza del marito, Ben Affleck, all'arrivo di Jennifer Lopez a Napoli. Ma, a quanto pare, l'ha raggiunta nelle scorse ore per proseguire la loro luna di miele a Capri e sostenere la bella moglie durante la sua esibizione. Il video che ha fatto impazzire il web Intanto Jennifer Lopez si gode la splendida isola, tra passeggiate in centro e cene di lusso. Proprio in una di queste sere, la cantante, si è concessa un momento di divertimento. Durante una cena, infatti, lo staff del ristorante le ha dedicato la canzone That's Amore di Dean Martin. Una versione originale, sicuramente più italiana rispetto a quella che conosce JLo. Tra le note le parole "bella" "mozzarella" "tarantella"... Jennifer Lopez sorride compiaciuta alla dedica e cerca di intonare anche lei il brano. Si diverte e ride di gusto, con la mano saluta i fan e si lascia andare alla canzone che richiama l'amore per Napoli. Il momento di spensieratezza è stato ripreso e postato su TikTok dalla fan page della cantante, il video è diventato subito virale. Solare, meravigliosa e simpatica, questo è il ricordo che lascerà la star del pop a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. @jloitalia @jlo in Capri 🤍🇮🇹 #jlo #jenniferlopez #capri ♬ suono originale - jloitalia Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 17:06

