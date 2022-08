Gf Vip, si avvicina la data dell'inizio. Impazza il toto-nomi sui social: chi sarà nella Casa?

Impazza sui social il toto-Gf Vip. Chi entrerà nella casa di Cinecittà? Saranno di più i famosi o i presunti tali? Per ora di ufficiale c'è la data di debutto del reality di Mediaset, che sarà in prima serata il 12 settembre su Canale 5. E poi c'è il primo concorrente ufficializzato, Giovanni Ciacci, opinionista e customista che in'intervista ha annunciato di voler parlare di un tema difficile, la sieropositivià. Ed ovviamente è ufficiale anche la presenza del conduttore Alfonso Signorini, direttore di Chi.

Polemiche per i non vip

Pare che nel cast ci sarà la sorella della cantante Elettra Lamborghini, Ginevra che di vip ha il suo cognome. Rumors dicono che potrebbe esserci anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. La figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, nonostante l'incomprensione con il padre, che voleva farla partecipare per il compenso economico, ha deciso di non partecipare al reality e di commentare così la sua scelta. «Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica».

Gli altri nomi sui possibili concorrenti del Gf Vip che stanno circolando, ma che non sono stati confermati sono Pamela Prati, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Teresa Langella.

