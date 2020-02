Beatrice Valli in lacrime a Verissimo: «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli». Silvia Toffanin commossa

di Emiliana Costa

Sabato 1 Febbraio 2020, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata sei anni fa a Uomini e Donne, sono stati ospiti nel salotto di Canale 5. L'influencer, incinta al sesto mese del terzo figlio, ha poi raccontato il momento duro che sta attraversando.Ecco le parole di Beatrice Valli: «Ho dovuto fare delle cure molto pesanti, alcune volte non ero neanche lucidissima durante il giorno. Anche se non ho mai smesso di lavorare.». L'influencer si scioglie in lacrime e Silvia Toffanin si alza per confortarla.Beatrice Valli e Marco Fantini parlano poi del loor matrimonio: «».