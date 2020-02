Psicosi coronavirus , a “ Pomeriggio Cinque ” su Canale 5 interviene Barbara D’Urso che, per scacciare ogni paura, mangia in diretta il biscotto della fortuna che viene dato al termine di un pasto nei locali con cucina orientale.

Panico e mascherine in Italia per il #coronavirus, chinatown a Milano è deserta: il gesto della nostra @carmelitadurso per interrompere questa psicosi #Pomeriggio5 pic.twitter.com/rEvHhBXxmS — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 31, 2020

Dopo aver mandato in onda un servizio sulla Chinatown di Milano in zona via Sarpi, con ristoranti e locali deserti per via della paura del contagio con un crollo verticale delle presenze nei locali gestiti da cinesi, Barbara D'Urso lancia un appello ai suoi telespettatori affinché non rinuncino ad andare a mangiare cinese. “La malattia non si trasmette con i cibi”, spiega Barbara con toni accorati e per dimostrarlo mangia in diretta un biscotto della fortuna, i classici dolcetti cinesi consegnati a fine pasto nei ristoranti asiatici. “Lo fece Lamberto Sposini ai tempi dell’influenza aviaria, lo ha fatto ieri Corrado Formigli mangiando un involtino primavera, lo faccio anche io volentieri e vi invito ad andare nei ristoranti cinesi”, conclude la conduttrice. E in studio partono applausi del pubblico.

Sabato 1 Febbraio 2020, 15:36

«Vi invito ad andare nei ristoranti cinesi in Italia», ha detto la D'Urso in diretta tv.