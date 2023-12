Barbie, Greta Gerwig e Noah Baumbach sposi in segreto

di Alessia Di Fiore

Dopo 12 anni di vita in comune e due figli assieme Noah Baumbach e Greta Gerwig sono marito e moglie. La coppia di cineasti dietro Barbie, il film fenomeno dell'estate 2023, si è sposata in segreto e la notizia è trapelata solo ora sui media americani. Noah e Greta hanno collaborato alla realizzazione di molti film.

Matrimonio a sorpresa

Si sono conosciuti sul set di Greenberg, diretto da Baunbach e hanno lavorato assieme in Mistress America e Frances Ha, di cui hanno scritto assieme la sceneggiatura, con Noah alla regia e Greta nella parte della protagonista.



Baumbach, che ha diretto film come l'autobiografico The Squid and The Whale e Marriage Story di Netflix, è già stato sposato e ha un figlio con Jennifer Jason Leigh.



In un'intervista alla Cbs qualche settimana fa, Baumbach ha rivelato che la futura moglie si era impegnata per lui senza dirglielo e a un certo punto lui aveva cercato di tirarsi fuori dal progetto. Per sua fortuna non è però successo e Barbie è diventato un fenomeno, il campione di incassi dell'anno con un box office da 1,4 miliardi di dollari e il potenziale di entrare in più di una cinquina agli Oscar.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA