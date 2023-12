Federico Chiesa e la proposta di matrimonio, i commenti dei fan alla risposta (presunta) dell'ex: « Hai lanciato tutto l’arco»

di Marta Goggi

Federico Chiesa ha da poco annunciato sui social di aver fatto la proposta di matrimonio a Lucia Bramani. Il calciatore della Juventus aveva da poco concluso una relazione importante con Benedetta Quagli, quando nel 2022 ha iniziato la storia d'amore con l'attuale fidanzata. I fan della vecchia fiamma di Chiesa hanno letto una sua risposta sui social, postata in contemporanea con l'annuncio del matrimonio.

Il post

Benedetta Quagli ha postato un carosello di foto sui social direttamente da Parigi, tra cui era presente anche uno scatto con l'attuale fidanzato. È la didascalia «oui oui (ndr, si si) a far pensare ai follower che la Quagli volesse rispondere all'annuncio del suo ex. Sono in molti infatti a scrivere: «Hai tirato tutto l'arco» e «Aspettavo questo post più di ogni altra cosa». Alcuni commentano anche che Chiesa avrebbe fatto meglio a scegliere la Quagli come sua futura sposa: «Come ha fatto a non chiederlo a te?» e «Avresti dovuto essere tu a fidanzarti con Chiesa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 16:15

