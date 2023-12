Barbie, il regalo di Natale di Ryan Gosling: la canzone in versione natalizia

di Alessia Di Fiore

Per Natale quale regalo migliore di Ryan Gosling che delizia i fan cantando una versione natalizia di "I'm Just Ken"? La star di Barbie ha deciso, insieme al produttore Mark Ronson, artefice della colonna sonora di Barbie: the album di rilasciare l'atteso "Ken the EP", una raccolta di nuove versioni della canzone I'm Just Ken, compresa una versione natalizia intitolata "I'm Just Ken (Merry Christmas Barbie)".

E così Gosling si catapulta con la mente nel magico mondo di Barbie e in uno studio di registrazione addobbato di decorazioni rosse e ghirlande natalizie, indossa un paio di occhiali da sole e inizia a cantare.

Ronson, in un post pubblicato il 20 dicembre, ha raccontato del primo incontro con l'attore: è stata una registrazione lampo, durata tre ore al massimo, è bastato pochissimo per capire che Ryan sarebbe stato in grado di gestire la voce.

