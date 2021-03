Barbara D'Urso , il messaggio inaspettato a Mara Venier su Instagram: «È stata lei...». La conduttrice di Pomeriggio ha condiviso sul suo profilo Insatagram un post dedicato alla collega veneta. Barbara D'Urso - che ha appena terminato la stagione di Live - sarà in onda con una versione allungata di Domenica Live. Tornando a confrontarsi con la Domenica In di Mara Venier.

Ecco le parole di Barbara D'Urso: «Io e Mara ❤️ È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire ❤️e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono 😜😂love you @mara_venier #colcuore❤️».

A stretto giro, Mara Venier ha ricondiviso il post di Barbara D'Urso. Immediati i commenti dei fan: «Bello vedere professionalità e correttezza». E ancora: «Se fate una domenica insieme potrebbero esserci i picchi del 789% di share, pensateci». Tripudio, dunque, per le due signore della domenica. Neanche a dirlo, è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 22:37

