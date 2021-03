Stefano De Martino , la foto sul campo da tennis. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Com'è possibile?». Il giudice di Amici ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in tenuta sportiva con racchetta in spalla. Stefano, pronto a cimentarsi in un allenamento di tennis, saluta i fan con uno scatto social. Ma i follower notano un dettaglio.

Sotto al post piovono commenti: «Ma non si può giocare nei campetti per le restrizioni Covid». E ancora: «Ma non è vietato fare sport nei circoli sportivi?». E spunta anche il commento al vetriolo di una utente con lo stesso cognome dell'ex ballerino di Amici: «Stefano De Martino può giocare, io pur avendo lo stesso cognome non posso per le restrizioni Covid 😷 e chest è🤷‍♀️».

Ma a stretto giro, arriva la risposta dell'ex marito di Belen: «Se sei tesserato alla Fit, puoi giocare anche con un altro cognome». La replica ironica di Stefano incassa oltre 600 like. E i suoi sostenitori lo difendono così: «L'ignoranza, chest è».

