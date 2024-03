Barbara D'Urso dopo Domenica In, i fan: «Quando torni in televisione?». La risposta non lascia dubbi

di Cristina Siciliano

Barbara D'Urso è riapparsa per la prima volta in televisione dopo «nove mesi e un giorno» di assenza durante la puntata di ieri 4 marzo di Domenica in. La conduttrice ha definito l'allontanamento da Mediaset un dolore troppo grande, «un lutto», che non è riuscita a superare. Subito dopo l'intervista è diventato virale il video che mostra Barbara D'Urso in auto fuori dagli studi di Domenica in, accerchiata da un gruppo di fan.

Il video

I fan hanno cercato di avvicinarsi al finestrino dell'auto per poter fare un selfie con Barbara D'Urso.

L'addio a Mediaset

Barbara D'Urso ha parlato a Domenica in proprio della fine del rapporto lavorativo con Mediaset. Dopo la sua ultima stagione, il 2 giugno scorso, il contratto di Barbara D'Urso, in scadenza a dicembre 2023, non è stato rinnovato dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha infatti sottolineato che è stata «strappata» via da quella che è stata la sua vita per troppo tempo.

