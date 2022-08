Aurora Ramazzotti incinta: svelato di chi era il test di gravidanza esibito con Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Dopo che Michelle Hunziker e sua figlia avevano comprato un test di gravidanza in vacanza in Sardegna, il gossip si era infiammato per scoprire chi delle due avesse il dubbio di essere incinta. Ma adesso arriva la conferma che ad attendere un bebè è la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle, dopo ben cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza.

Segreto svelato

A darne la notizia in eslusiva sarà il settimanale Chi, sul prossimo numero. Aurora Ramazzotti è incinta. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in dolce attesa. Proprio il settimanale di Alfonso Signorini, poche settimane fa, aveva reso noto che madre e figlia avevano acquistato un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna, mentre stavano trascorrendo le loro vacanze insieme. Da quel momento rumors e indiscrezioni si sono sprecate per capire chi delle due stesse nascondendo un segreto. In molti pensavano che si trattasse di Michelle Hunziker, da poco fidanzata con Giovanni Angiolini, una love story che secondo il gossip sarebbe già al capolinea. Ma finalmente il segreto è stato svelato: saranno Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza a diventare genitori per la prima volta.

La felicità dei futuri nonni

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno dei nonni rock e hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità.

L'esclusiva

«Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza», aveva scritto il settimanale Chi agli inizi di agosto. «La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?». Il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti era stato già molto commentato su TikTok, a tal punto da arrivare sullo schermo della stessa Aurora Ramazzotti, la quale, con l'ironia che la caratterizza, a maggio aveva smentito i rumors con un video: «No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare». Ma adesso la 25enne non potrà più rispondere con l'ironia, perché a gennaio diventerà mamma per la prima volta.

