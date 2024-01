Aurora Ramazzotti, consigli d'amore social: poi la rivelazione che stupisce i fan

di Alessia Di Fiore

Oggi, per pranzo, un bel piatto di consigli amorosi gentilmente offerti da Aurora Ramazzotti, che ha deciso di dedicare il primo pomeriggio ai suoi follower aprendo un box domande su Instagram.

L'influencer da un po' di tempo a questa parte offre ai fan la possibilità di ricevere consigli amorosi, così ha deciso di chiudersi in una stanza e con la chitarra in mano, sulle note di Zombie dei The Cranberries, e ha invitato i suoi fan a confidarsi con lei.

Aurora Ramazzotti e i consigli d'amore

Ma la Ramazzotti non dirige una "posta del cuore" fatta di lacrime e polpettoni rosa, piuttosto di ironici pensieri filosofici esternati dall'influence per aiutare il suo pubblico a schiarirsi le idee, ma tra battute, orsacchiotti parlanti e giri sullo skateboard, Aurora ha detto una cosa che ha trovato l'approvazione di molti.

«Per stare in una relazione sana e duratura bisogna amare in primis se stessi e fare un percorso di accettazione, l'amore va ben oltre la bellezza fisica», parole sagge quelle della Ramazzotti che riesce a far riflettere i suoi fan strappandogli un sorriso. Alla fine ha rivelato anche l’aneddoto prima di incontrare Goffredo: “Sono stata lasciata a Capodanno”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 16:22

