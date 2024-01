Aurora Ramazzotti, consigli per lo svezzamento: «Io con Cesare faccio così...»

di Cristina Siciliano

Lo svezzamento è il momento tanto atteso dalle mamme che sono felici di condividere un pasto non liquido con i propri pargoli. Una cosa apparentemente semplice e naturale (siamo anatomicamente fatti per mangiare, no?) che, invece, manda in tilt perfino i genitori più tranquilli. E lo sa bene Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare, nato il 30 marzo dell'anno scorso nella clinica Sant'Anna di Sorengo. A nove mesi di vita, il figlio di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza sta facendo il pieno di coccole e sta crescendo nel migliore dei modi e soprattutto, con un buon appetito. E proprio nelle sue ultime Instagram stories, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha spiegato ai suoi follower (neo genitori), come procede lo svezzamento di Cesare.

Aurora Ramazzotti su Instagram

Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle sue Instagram stories prima la foto di un piatto con pastina con ragù di vitello, pure di patate e spinaci e carote e zucchine bollite. «Questo è un contenuto per neo genitori che mi fanno sempre tante domande - ha sottolineato Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories -.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha aggiunto: «Oggi era il primo tentativo ed è andato bene».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA