Aurora Ramazzotti, primo workout dell’anno con Goffredo: ecco qual è la reazione di lui

Aurora Ramazzotti non cede alla pigrizia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nelle ultime ore ha spiegato ai suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, di essersi ritagliata una sessione di allenamento intensivo dopo le festività natalizie. Conclusi i pranzi e le cene, Aurora Ramazzotti si è recata in palestra per darci dentro con con macchinari, squat, lunge, sollevamento pesi. Al suo fianco c'è il suo compagno Goffredo Cerza: entrambi sono pronti a bruciare qualche caloria di troppo.

«Primo workout dell'anno (a dire il vero anche da qualche mese)». Sono queste le parole che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.