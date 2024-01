Aurora Ramazzotti, per Cesare arriva il momento del lettino: «Ciao ciao culla». L'emozione di mamma e papà

di Cristina Siciliano

Nonostante non sia cominciato benissimo il nuovo anno per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a causa di alcuni sintomi influenzali del piccolo Cesare, oggi sembra procedere tutto per il meglio. Il figlioletto è riuscito a guarire in fretta e la famiglia si è goduta qualche giorno di relax e sole in Messico.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros è da sempre molto attiva sui social e praticamente, ogni giorno documenta i suoi impegni professionali così da mantenere un rapporto diretto con i suoi milioni di follower. E nelle ultime ore ha pubblicato una foto attraverso le sue Instagram stories che non è passata inosservata ai suoi fan.

Aurora Ramazzotti mamma

Con gioia ed emozione dei suoi follower, Aurora Ramazzotti ha appena condiviso su Instagram una foto dedicata alla sua nuova vita da mamma di baby Cesare, nato il 30 marzo nella clinica Sant'Anna di Sorengo (la stessa dove Michelle Hunziker aveva messo al mondo la sua primogenita Aurora).

