Aurora Ramazzotti, Cesare compie due mesi e chiacchiera con mamma: «Quante cose che impariamo»

Aurora Ramazzotti in festa: oggi il piccolo Cesare Augusto compie già due mesi. Il primo figlio di Auri e Goffredo Cerza è nato il 30 marzo 2023, segno zodiacale Ariete, anche se per la mamma è più affettuosamente "banano". Il tempo è davvero volato per il bimbo che ha fatto perdere la testa a nonna Michelle Hunziker, tanto che già riesce a "chiacchierare" con la sua mammina. Cosa hanno da dirsi? Lo ha mostrato di buon mattino mamma Aurora tra le storie Instagram.

Aurora Ramazzotti, i due mesi di Cesare

Il tempo è passato veloce da quando Cesare è venuto al mondo, due mesi fa, in una clinica in Svizzera. Il bimbo sembra già mostrare una indole chiacchierina, e lo dimostra il video pubblicato tra le storie da Aurora. «Chiacchiere con mamma», scrive la figlia di Eros Ramazzotti mentre ascolta e risponde ai primi suoni emessi dal figlio.

Due mesi da mamma

Da quando è diventata mamma, Aurora ama condividere con i suoi follower di Instagram momenti di vita quotidiana con il piccolo Cesare, che non la abbandona mai (e se lo fa, ci pensa nonna Michelle a riempirlo di coccole): dal supermercato agli appuntamenti di lavoro, il bimbo la segue ovunque. Per proteggere la sua privacy, i genitori non ne hanno mai mostrato il volto: somiglierà a mamma o a papà? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 09:50

