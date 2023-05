Aurora Ramazzotti, il rito mattutino non sveglia Cesare: i gesti durante la nanna (beata) nel marsupio

di Redazione web

Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo molto delicato della sua vita: crescere il suo primo figlio Cesare, avuto dalla relazione con il suo partner Goffredo Cerza. La vita della 26enne è stata stravolta dall'arrivo del piccolo, ma lei ha saputo accogliere questo grande cambiamento con molta maturità, accompagnata sempre dalla sua mamma Michelle Hunziker che ha amato il nipotino dal primo momento.

L'arrivo di un figlio per una mamma cambia molte cose, in primis la propria routine quotidiana, ovvero quelle azioni che si fanno abitualmente ogni giorno, come svegliarsi, lavarsi e truccarsi. Tuttavia, Aurora ha saputo affrontare questi cambiamenti con prontezza, senza rinunciare ai suoi riti mattutini, modificandoli lievemente. La giovane ha mostrato la sua nuova routine mattutina sulle sue storie Instagram, ma a catturare tutta l'attenzione da parte dei suoi follower c'era un piccolo ospite nella sua inquadratura che, indisturbato, dormiva.

Aurora Ramazzotti, la cacca spray di Cesare è "arte". Gli spruzzi ovunque, e la mamma scherza: «Come Pollock»

Aurora Ramazzotti in palestra dopo il parto: «Non ha pietà di me, vaffa...»

#AuroraRamazzotti, il rito mattutino non sveglia #Cesare: i gesti durante la nanna (beata) nel marsupio https://t.co/oKIAUtF2M1 — Leggo (@leggoit) May 26, 2023

L'ospite dormiglione

Aurora Ramazzotti si è presentata questa mattina ai suoi follower su Instagram per mostrare la sua nuova routine, ma l'attenzione è stata catalizzata tutta dal piccolo dormiglione nascosto, Cesare.

Il piccolo si trovava attaccato al petto della madre, racchiuso in un marsupio per bambini, che lo tiene al caldo e comodo.

I fan si sono sciolti nel vedere la loro beniamina così innamorata del proprio bambino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA