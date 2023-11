Asia Valente, aperta un'istruttoria sui profili social dell'influencer. L'Antitrust: «Contenuti brandizzati non esplicitati»

di Redazione web

Grossi guai in arrivo per Asia Valente? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti dei profili Social di Asia Valente, influencer da più di 2 milioni di follower solo su Instagram. Secondo l'Antitrust, la giovane pubblicherebbe foto e video di ristoranti, spa, hotel e altre strutture, con le quali ha rapporti commerciali, senza però utilizzare alcuna dicitura che evidenzi la natura promozionale di questi contenuti.

Guai in vista?

In breve, è necessario che i follower siano informati in modo chiaro quando alla base della sponsorizzazione di una struttura c'è un rapporto di natura commerciale e quindi un compenso economico in cambio di pubblicità.



La «raccolta artificiale» di Like

Meta-Instagram, sottolinea l'Antitrust in una nota, «non fornirebbe adeguata informazione sull'esistenza e sulle modalità d'uso dello strumento per contrassegnare i contenuti brandizzati né controllerebbe l'effettivo e corretto utilizzo di tale strumento».

Soprattutto, si legge ancora, «in relazione a contenuti promozionali pubblicati da utenti estremamente popolari, quali gli influencer». Infine, «la società non svolgerebbe verifiche in merito all'autenticità delle interazioni sulla propria piattaforma in modo da evitare la raccolta artificiale di "mi piace" e di follower».



Chi è Asia Valente



Asia Valente, classe 1996, è piuttosto nota per aver posato per Playboy ma anche per la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020 e al programma La Pupa e il Secchione nel 2022.

