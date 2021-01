Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro a "Live Non è la D'Urso". Poi scoppia la pace

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, un nuovo confronto a “Live Non è la D'Urso”. Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si erano già scontrati nella trasmissione di Barbara D'Urso per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la Rai non abbia mai corrisposto all'hair stylist delle star, al secolo Federico Lauri.

Antonella Mosetti ha ribadito la sua posizione: “Non ce l'ho con nessuno. Non mi piace il fatto che passi il messaggio che non ho pagato. Non è passata la carta, forse è finto il plafond . La riconoscenza, chiedo solo la riconoscenza, ti ho introdotto io nel mondo dello spettacolo”.

La riposta di Federico non si è fatta attendere: “Da tanto tempo venivi a farti i capelli da me, per un periodo te le ho messo le extension per riconoscenza. Arrivato a un punto ho dovuto fartele pagare (come faceva regolarmente tua figlia Asia), poi mi hai dato un assegno per una parte del saldo e non mi hai dato il resto. Perché dovrei dire che mi devi dare 600euro, che bisogno c'è? Io chiedo solo la verità. Non è un problema di soldi, mi hai bloccato il telefono, hai detto in giro che ti ho rovinato i capelli. Ti voglio bene, ma non deve mentire”

Interviene Barbara D'Urso che cerca di mettere pace e i due sembrano acconsentire. Antonella Mosetti alla fine sottolinea di volere anche lei molto bene a Federico e ricorda, in segno di cessata ostilità, quando “ci sedevamo a terra e mangiavamo il panino con la mortadella...”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 00:45

