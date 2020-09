Federico Fashion Style, lite furiosa con Antonella Mosetti: «Mi hai fatto perdere i capelli nel tuo salone degli orrori»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 09:56

Trascoppia la lite a “”., al secolo Federico Lauri, ha ricevuto unaper scarsa trasparenza sul listino prezzi del suo salone dopo un esposto del Codacons, e proprio sul costo di alcuni suoi interventi e scoppiata la bagarre con, ex stellina di “Non è la Rai”.A portare al successo Federico sarebbe stata proprio la Mosetti che l’avrebbe introdotto nel mondo dello spettacolo. In cambio però avrebbe ricevuto solo danni ai suoi capelli per colpa delle extension applicate e un conto finale molto salato. Il mancato pagamento del dovuto ha innescato lafra i due. Antonella ha bloccato da anni al telefono l’ex amico parrucchiere: “Il tuo è il salone degli orrori – ha detto ai microfoni del programma di Barbara D’Urso – Ti ho portato al successo, nessuno la fa. Tu invece mi hai rovinato i capelli, per fortuna grazie a una professionista sono riuscita a recuperare la situazione. E poi mi hai presentato un conto…”.Federico non ci sta e accusa (“Ti eri messa delle extension e ti ho mostrato un preventivo che hai accettato, la tua carta di credito non passava”), provocando le ire di della Mosetti: “Vuoi dire che non avevo soldi? Sono una donna di casa, non li butto per certe stronzat*. I soldi te li ho dati tesoro, sei solo un grandissimo bugiardo. Lo sai perché non piaci alla gente? Perché non sei umile. Sempre pronto a parlare male degli altri!”.Il litigio è continuato, anche quando ad accusarlo si sono aggiunte, proprio per via del prezzo e della qualità dei trattamenti del salone, e Chiara Facchetti, influencer che ha realizzato il famoso video da cui tutto è partito, mostrando lo. Dopo la pubblicazione del video però per Chiara c’è stata una sorpresa: “Proprio da Federico Fashion Style – ha confessato - ho ricevuto una denuncia per diffamazione a mezzo web, che poi è stata archiviata”.