Antonella Clerici lontana dalla tv: «Weekend romantici con Vittorio Garrone, mi tratta come una regina. Ora so cosa voglio fare»

Beppe Bigazzi è morto, è stato un volto storico de La prova del cuoco

Giovedì 10 Ottobre 2019, 10:41

Si è molto parlato dell’esclusione dai palinsesti rai di, ma la conduttrice sembra stare molto bene, impegnata a utilizzare il tempo che ha per ora a disposizione per trascorrerlo a fianco del fidanzato Vittorio Garrone e della figlia Melle.La libertà dal piccolo schermo sembra piacerle: “Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico. Vittorio è più romantico di me: mi fa sentire una regina. Io lo faccio sentire un principe sono molto accudente. Ma non ci sposiamo”.Non si pente di aver abbandonato la sua storica creatura televista, “La prova del cuoco” (“Se fossi stata una calcolatrice prima di lasciare La prova del cuoco avrei cercato di avere un programma forte in prima serata, ma non sono così, per me viene prima il cuore e non mi sono pentita. Per anni ho accettato tutto per spirito di squadra e ho fatto il soldatino, ma il militare si fa una volta sola nella vita), ma anzi lo “stop” l’ha fatta maturare: “lo ho avuto uno “stop” che mi ha insegnato che devo fare cose più belle, ho riflettuto sulla mia vita e sono sicura di avere le idee chiare su cosa voglio fare e con chi lo voglio fare”.