Antonella Clerici e i guadagni in Rai: la sua risposta sorprende tutti

di Alessia Di Fiore

Antonella Clerici si è conquistata la copertina di "Gente" e, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno ha rilasciato un'intervista esclusiva: «Tutti gli anta per me sono stati uno shock, ma non avevo capito niente. Quelli tra i 40 e i 50 sono gli anni più belli». afferma la presentatrice, poi dice la sua sui ritocchi estetici: «Meglio la blefaroplastica dei filler», ammette.

Cliente non troppo affezionata

La stessa Clerici in un'intervista col Messaggero avvenuta un anno fa ha ammesso di essere cliente dei chirurghi estetici ma di andarci massimo due volte all'anno.

«Non voglio trasformarmi», puntualizza la conduttrice.

Il rapporto con la Rai

Poi Antonella Clerici parla del rapporto con la Rai e dei guadagni che derivano dalla sua presenza: «Buona sì, ma mica Biancaneve.

Antonella precisa: «Di Rai1 a Milano ci son solo io, è un beneficio che mi sono presa per la mia anzianità aziendale»

Alla domanda « quanti soldi fai fare alla Rai?», Antonella Clerici risponde con sincerità: «Tanti credo - afferma Clerici ridendo -. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po' festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci... Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così», conclude la conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 15:22

