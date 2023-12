Antonella Clerici esperta di scarpetta: «Si fa così». Il video diventa virale ma qualcuno la critica

di Redazione web

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, il suo programma televisivo "È Sempre Mezzogiorno" è seguitissimo e, ogni giorno, ospita cuochi e food blogger da tutta Italia. Antonella, quindi, a suo modo, ha deciso di portare un po' di arte culinaria anche su TikTok e, nell'ultimo video pubblicato, insegna ai suoi follower a fare la scarpetta. Il post è diventato virale, anche se, qualcuno ha criticato la conduttrice e il motivo è presto detto.

Il video TikTok di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha pubblicato un video in cui si trova in un noto ristorante di Milano. La conduttrice indossa un bavaglino gigante con su scritto: «Oggi sono goloso...», davanti a lei una pentola bassa con all'interno il sugo della pasta ormai finita. Antonella tiene in mano una fetta di pane e si rivolge ai suoi follower: «Adesso vi insegno a fare la scarpetta», quindi, prende un pezzetto di pane e lo immerge nella composta di pomodoro. Poi, con un'espressione molto soddisfatta, dice: «Buono».



Il video ha riscosso molto successo, collezionando migliaia di visualizzazioni, "mi piace" e commenti. Qualcuno ha scritto: «Grande Antonella, sei unica e mitica» oppure «Ti adoro, sei la migliore». Tuttavia, c'è anche chi la critica per il modo di fare la scarpetta: «No, Antonella, così non si può vedere, il pane lo devi immergere tutto, non solo un pezzo».

Antonella Clerici su TikTok

Antonella Clerici si è iscritta su TikTok qualche giorno fa in occasione del suo 60esimo compleanno. La conduttrice ha postato un video in cui riprende una delle scene più iconiche della televisione, ovvero quando venne colpita da una torta in faccia (lanciata da Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello) durante la diretta del reality che conduceva, "Il Ristorante". Dopo il video di qualche anno fa, si torna al presente e ad Antonella viene offerto un grande dolce con qualche candelina sopra che, con il sorriso, comincia a spegnere.

