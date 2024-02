Annalisa "schiacciata" da Michele Morrone alla sfilata della Milano Fashion Week: lei replica così

di Alessia Di Fiore

Negli ultimi giorni sui social è nata una nuova polemica incentrata sulla Milano Fashion Week, che si chiuderà oggi. Durante uno degli eventi della settimana della moda, la cantante Annalisa è stata immortalata mentre sedeva in mezzo a due uomini entrambi criticati sul web in quanto sembravano non lasciare molto spazio ad Annalisa: i due si sono accomodati con gambe larghe e tra di loro Annalisa sembra quasi scomparire.

Chi sono i due uomini alla sfilata con Annalisa

Uno dei due era il noto attore Michele Morrone, è stato a lungo criticato sul web sebbene durante la sfilata lui e la stessa Annalisa si siano scambiati parecchi discorsi, dimostrando un rapporto cordiale.

A chiarire la situazione è stata proprio l'artista, ospite di Fiorello a Viva Rai 2. La cantante ha spiegato: «Devo dire che Michele Morrone è stato molto gentile. Mi ha fatto spazio per quanto poteva, la stazza c’era. Però è stato molto gentile. Lo so, era più che altro la pelliccia che mi entrava negli occhi. Io però andrei avanti, scusate».



Annalisa Michele Morrone e il pelliccione #VivaRai2 pic.twitter.com/6ASyclQKiu — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) February 26, 2024

Come suo solito Fiorello ha gestito il tutto con una grande ironia e lo stesso ha fatto Annalisa, mettendo a tacere le male lingue e invitando i rispettivi fan a fare un passo indietro e cessare questa guerra social.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA