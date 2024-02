Annalisa, il successo di "Sinceramente" vola Oltreoceano: premiata con il Global Force a Los Angeles

di Alessia Di Fiore

Dopo il successo con la canzone Sinceramente a Sanremo 2024, Annalisa si prepara a diventare una grande star internazionale. Il 6 marzo la cantante italiana si recherà a Los Angeles per partecipare all'evento "Women in Music" organizzato da Billboard dove riceverà il premio "Global Force".

Durante la serata verranno premiate altre celebri cantanti quali Karol G, Charlie XCX e Kylie Minogue. L'evento andrà in onda il giorno successivo (7 marzo) sul sito di Billboard.

«See you in LA»,ha scritto la cantante sul social X, che dopo l'evento darà inizio al tour " Tutti nel vortice Palasport" che parità ad aprile durante il quale si esibirà per la prima volta all' Arena di Verona.

