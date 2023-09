Annalisa, il botta e risposta in radio non passa inosservato: «Non c'è una vita da artista e una da moglie»

di Redazione web

Annalisa sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: le sue canzoni continuano a guadagnare ascolti e posizioni nelle varie classifiche italiane e, inoltre, qualche giorno fa, è uscito il suo ultimo disco che si intitola "E poi siamo finiti nel vortice". La cantante, quindi, sta girando diverse radio e programmi televisivi per promuovere il suo ultimo lavoro in studio e, proprio durante un'intervista, è rimasta un po' infastidita dalle domande dello speaker.

Ma andiamo con ordine.

non c’è una vita da moglie



ma che domanda è pic.twitter.com/5F8yGmF0nh — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) September 29, 2023

L'intervista ad Annalisa

Annalisa sta promuovendo il suo album nelle diverse radio italiane e, durante l'intervista a Radio Zeta, ha un po' perso la pazienza. La cantante si sarebbe innervosita perché la conversazione avrebbe preso più una piega "personale" piuttosto che una "lavorativa". Infatti, come si vede da diversi video postati su Twitter, lo speaker ha cominciato a chiederle come stesse procedendo la vita matrimoniale, quindi Annalisa ha risposto: «Non c’è una vita diversa, nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima… e menomale».

Quindi, il conduttore ha continuato chiedendo: «Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare…», allora Annalisa ha detto: «Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla».

Il matrimonio di Annalisa

Annalisa si è sposata lo scorso 29 giugno con il suo fidanzato Francesco Muglia. La cerimonia era davvero blindata e riservata a pochi intimi, la cantante, inoltre, sui suoi profili social non espone mai troppo la propria vita privata.

