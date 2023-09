Annalisa incinta? La sua risposta alla (presunta) gravidanza è epica

di Redazione web

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste di quest'estate. La cantante, infatti, con i suoi singoli "Bellissima" e "Mon Amour" ha scalato tutte le classifiche e fatto cantare e ballare tutta Italia con i suoi ritornelli orecchiabili. Inoltre, l'ex volto di Amici, ha coronato il suo sogno d'amore sposando il fidanzato Francesco Muglia in una cerimonia e festa privatissime riservate solo alla famiglia e agli amici più stretti. Dopo le nozze, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta gravidanza, alla quale Annalisa ha risposto in modo ironico.

Annalisa sulla gravidanza

È da varie settimane che si rincorrono le voci di una possibile gravidanza di Annalisa. La cantante, però, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair aveva dichiarato, a proposito di diventare mamma: «Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati». Quindi, al momento, nessun bebè in vista.

I fan della cantante, però, proprio non si arrendono e vorrebbero vedere realizzarsi al più presto questo dolce sogno della loro idola, ovvero avere un bambino. Tutte le voci di una gravidanza, però, hanno portato Annalisa a esporsi in prima persona sull'argomento e, quindi, ecco che è spuntato il suo tweet ironico: «L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco che uscirà il 29 settembre».

Annalisa e l'amore

Annalisa, sempre a Vanity Fair, aveva parlato della sua storia d'amore con il marito Francesco Muglia e del desiderio di creare una famiglia con lui: «Ci siamo conosciuti due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. Lui è stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. E queste sono cose che apprezzo davvero tanto. La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta durante una vacanza.

