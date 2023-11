Annalisa, la rivelazione sulla faida (presunta) con Elodie: «Ecco la verità»

di Marta Goggi

Le voci sulla faida tra Annalisa ed Elodie girano da diverso tempo, la antipatia tra le due è un ipotesi nata dall'importanza che entrambe ricoprono sulla scena musicale italiana, supponendo quindi che questo le metta in sfida tra loro. Annalisa ha chiarito la situazione, rivelando che ai microfoni di Rds che in realtà è in buon rapporti con la collega.

La presunta faida

Durante l’imitazione di Annalisa a Gialappa’s Show, Brenda Lodigiani aveva ironizzato sulla presunta faida tra le due cantanti: «Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie.

Annalisa ha specificato di essere diverita dalla sua imitazione: «Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile». Claudio Guerrini ha anche chiesto di raccontare il rapporto con Elodie. La cantante in merito ha rivelato che di non essere in cattivi rapporti con la collega.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA