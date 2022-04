Anna Tatangelo single, svelate le cause dell'addio a Livio Cori: ecco chi ha deciso di troncare

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati e Chi Magazine svela le cause dell'addio. La cantante, che in passato è stata legata a Gigi D'Alessio, ha rotto inaspettatamente con l'artista, ma solo fino a pochi giorni prima i due sembravano molto affiatati sui social. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha spiegato che in realtà le cose non andavano bene da tempo.

La causa principale della rottura, secondo il settimanale, sarebbe legata ai continui “malumori”nella coppia. A troncare è stata proprio Tatangelo, che sembrava aver ritrovato la felicità accanto a Livio Cori, di qualche anno più giovane. A far suonare il campanello d'allarme è stata la scomparsa degli scatti insieme sul profilo social.

La separazione è arrivata dopo circa un anno d’amore. La cantante di Sora aveva parlato così della relazione: «L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita».

Classe 1990, Livio Cori ha recitato anche in "Gomorra – La Serie", la terza stagione. Ed è anche musicista con una carriera legata a Liberato, il misterioso artista napoletano di cui non è stata mai svelata l'identità.

