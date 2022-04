Meghan, le pesanti accuse del padre a Harry: «E' un idiota, sono d'accordo con Trump»

Accuse pesanti dal padre di Meghan. Thomas Markle ha dichiarato che Harry sia sottomesso dalla figlia. Come riporta il Sun, in un'intervista con Dan Wootton su GB News, l'uomo di 77 anni, ha insultato il principe Harry definendolo un «idiota», in seguito all' annuncio di visitare il Regno Unito per le celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee.

Leggi anche > Meghan Markle, le accuse del padre: «Ho il diritto di vedere i miei nipoti Archie e Lilibet»

Il signor Markle, che vive in Messico, ha detto: «Non vedo l'ora che ci siano le celebrazioni. Mostrerò il mio rispetto per la Regina e farò in modo che lei capisca che tutta la mia famiglia rispetta i reali». E non solo. Il signor Markle ha anche detto rivelato la riluttanza per suo genero Harry perchè ha deciso di non andare a Londra per il giubileo, per problemi di sicurezza.

«Penso che sia ridicolo. Sa quanta sicurezza avrà. È totalmente al sicuro in quella situazione. Quindi non capisco le cose che dice e ho così poco rispetto per quell'uomo. Io pensa che sia un idiota».

Sempre nell'intervista, ha anche detto di essere d'accordo con la valutazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui Harry è stato «frustrato» da Megan. «Beh, questa è l'unica volta in cui sarò mai d'accordo con Donald Trump».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA