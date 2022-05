Livio Cori e Anna Tatangelo, amore finito? Ecco cosa dice lui

Fake news. Livio Cori smentisce le dichiarazioni sulla fine della sua relazione con Anna Tatangelo. Il sito Oggi.it, nei giorni scorsi, ha pubblicato un articolo sulle presunte motivazioni, scrivendo che le notizie erano state comunicate «tramite il suo staff» e che la storia d'amore sarebbe finita per «colpa» della cantante e del suo «nome pesante», che rischierebbe di oscurarlo. In queste ore, Livio Cori, in una serie di Instagram Stories ha specificato tutto: «Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi devo dire e che voglio dire, le dico qua su Instagram. È l'unica fonte reale che avete. Levatv o pensier».

Leggi anche > Kim Kardashian e Ray J, il video hot: «Non li ho mai avuti, li conservava lei sotto al letto in una scatola di Nike»





L'articolo riportava: «Anna Tatangelo e Livio Cori, l’amore è finito (male): lui non gliele manda a dire». E ancora, sul sito si legge: «È colpa sua» dice Livio Cori. […] Il fatto è che, dice Livio Cori, ci sono troppe divergenze di carattere con Anna Tatangelo. Il nome della Tatangelo è pesante»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA