Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

Paura per Eva Henger. Dopo il terribile incidente in auto in Ungheria, le condizioni della showgirl, ricoverata in ospedale, non migliorano. L’attrice, coinvolta nello schianto insieme al compagno Massimiliano Caroletti, ha riportato fratture e traumi in svariate parti del corpo. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione clinica di Eva, spiegando che il braccio, finora sano, è andato in setticemia, tanto da rendere necessaria un'operazione d’urgenza.

«Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede» ha spiegato Barbara d’Urso.

«Sono successe altre cose, io sono in contatto con lei: stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata» ha continuato la conduttrice. E ha fornito i dettagli: «Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia».

Dopo aver mostrato l'immagine del piede gonfio , D'Urso ha detto: «A questo piede al momento non possono operarla, non sanno cosa fare. Non possono mettere il gesso, né operarla per ora». E ha raccontato al pubblico: «Non vi faccio vedere altre foto, purtroppo i problemi sono aumentati», ha dichiarato la d’Urso che ha poi spiegato che Eva e Massimiliano Caroletti starebbero facendo di tutto per essere trasportati al più presto a Roma, dove hanno già preso contatti con una clinica specializzata per procedere con le cure. A tal proposito qualcosa pare che si sia mosso. «Probabilmente Eva ha trovato il modo di rientrare in Italia», ha detto D’Urso nel chiudere la puntata, dopo aver ricevuto un aggiornamento dell’ultimo minuto dall’Ungheria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 19:45

