Andrea Iannone infuriato con Cecilia Rodriguez: «Mai avuto il numero di Giulia Salemi». La reazione di Pierpaolo Pretelli

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez su un “avvicinamento” fra Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e Giulia Salemi hanno provocato una piccola mobilitazione social, con risposte da parte del pilota di MotoGp e dell’attuale fidanzato di Giulia, Pierpaolo Pretelli.

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi e la reazione di Andrea Iannone

Cecilia Rodriguez, ospite di Tommaso Zorzi a “Il punto Z” su Mediaset Play, ha raccontato che Giulia Salemi, prima di prendere parte al GFVip, avrebbe frequentato il fratello Jeremias mentre era in contatto anche con Andrea Iannone. Il racconto ha scatenato un piccolo terremoto social e sulla vicenda è intervenuto il diretto interessato. Andrea Iannone, nelle stories del suo account Instagram ha precisato: “@cechurodriguez real, volevo dirti di non aver mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata… Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè al @passion lugano”, aggiungendo in maiuscolo: “PARLARE TANTO PER”.

Non è mancato neanche l’intervento di Pierpaolo Pretelli, che si è fidanzato con Giulia Salemi durante il Grande Fratello Vip: “Parla degli altri – ha scritto su Twitter – chi non ha nulla da raccontare di sé…”.

