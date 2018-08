Andrea Damante e il disguido all'aeroporto. Il volo parte e lui fa l'appello ai fan su Instagram

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un imprevisto per, costretto a rimanere a Praga. L’ex tronista, ex (forse) di Giulia De Lellis ed ex gieffino della versione Vip sta continuando il suo lavoro di deejay e dopo il suo impegno a Ibiza e uno scalo a Praga doveva volare a Rodi, in Grecia, per continuare a far ballare le folle estive.Qualcosa è andato storto e Andrea, attraverso le Stories del suo account instagram ha fatto sapere direttamente dall’di non poter rispettare gli impegni presi: “Stasera si rimane a Praga perché la compagnia non ha aspettato il volo da Ibiza. A tutti gli amici del Paradiso, ahime, ci vedremo la prossima volta”.Andrea però non si è lasciato abbattere degli eventi e ha chiesto consigli per trascorrere al meglio il tempo rimanente: “La serata è andata e quindi se avete consigli su locali, ristoranti, posti cosa si mangia, cosa si fa a Praga, vita notturna… fatemi sapere”.Intanto continua il gossip sul suo ritorno con Giulia De Lellis. Qualche tempo fa i due sono stati sorpresi di nuovo romanticamente insieme, ma il diretto interessato ha subito fatto sapere che con la ex non c’è stato alcun ritorno di fiamma.