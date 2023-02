Alessia Marcuzzi, abito omaggio a Sanremo e grande successo con Fiorello: «Con te ho rivissuto i giorni del Festivalbar»

Figlia dei fiori, dea di Sanremo. Alessia Marcuzzi ha stupito con l'abito omaggio a Sanremo. Corpetto e pantacollant color carne e un tutu fiorato che ha attirato l'attenzione. Un omaggio floreale proprio alla cità dei fiori? Assolutamente sì. Accanto a Fiorello nella conduzione di Viva Rai2 speciale Sanremo, Alessia si è ripresa la sua rivincita dopo una pausa dal lavoro e l'addio a Mediaset.

E proprio per omaggiare il collega e amico Fiorello, Alessia ha pubblicato un post Instagram in cui ringrazia e scherza l'ironico conduttore. «#vivaraiduevivasanremo e’ stata la mia casa notturna per questa settimana. Grazie Fiorello, quanto talento che hai dentro quel corpo e quella testa, ma io dico? Tutto insieme come fai a reggerlo? E’ troppo, e’ illegale!!! Forse sei davvero Batman».

«Ho imparato così tante cose con te al Festivalbar e le ho rivissute in questi giorni, come se il tempo non fosse mai passato. Grazie davvero. E’ stato proprio divertente, nonostante il freddo polare» si legge ancora nel post e, infine: «Grazie a tutta la squadra».

Tanti i commenti di supporto sotto il posto. «Alessia sei rinata in modo strepitoso!!! Rivedo l’Alessia di colpo di fulmine, con più consapevolezza e bellezza!!!! Brava» «Alessia, sei bellissima e bravissima... e non sono frasi di circostanza!», «Date subito un altro programma a Fiorello e ad Alessia Marcuzzi ..» si legge. Numerosi i complimenti per la showgirl, promossa a pieni voti per la collaborazione con Fiorello.

A rivelare cosa avrebbe fatto a Sanremo, è stata proprio Alessia. La conduttrice di Boomerissima ha infatti svelatoa Che tempo che fa che avrebbe rivestito un un nuovo ruolo nella settimana sanremese: «Mi ha chiamato Rosario (Fiorello, ndr) stamattina, mentre ero sul treno e mi ha detto: ‘Ti voglio dare una notizia. Sarai la donna del mio festival, di Viva Rai2… Viva Sanremo’».

