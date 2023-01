Alessia Marcuzzi diventa un cartone animato e canta "Flowers": ma la canzone nasconde un significato

Alessia Marcuzzi, sempre più boomerissima. La showgirl diventa un cartone animato e intrattiene i suoi follower sulle note di "Flowers", la canzone di Miley Cyrus che sta spopolando sul web. Attraverso un filtro, Marcuzzi diventa un anime e prima davanti allo specchio mentre si trucca, poi per strada mentre passeggia. Oltre ad apprezzare il tormentone del momento, Alessia pubblica un post sul suo profilo, riportando una frase della canzone: «But then remember I…» (Ma poi ricordo a me stessa...). Sarà un caso?

La canzone della diva inglese è diventata un vero e proprio tormentone, ma il significato è chiaro: l'artista ha scritto la canzone per darsi forza e ricordare a se stessa che può fare tutto da sola anche senza un uomo accanto. La canzone nasce proprio a seguito del tradimento dell'ex marito di Miley alla cantante. Sarà quindi per questo che Marcuzzi ha ripreso questo verso? Sarà un messaggio implicito all'ex compagno? O un semplice apprezzamento alla canzone?

L'addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi torna a parlare del suo periodo di lavoro a Mediaset, ora che è passata in Rai con un nuovo show su Rai 2 che sta avendo un buon successo. Con Boomerissima Alessia è tornata sul piccolo schermo dopo diversi anni di allontanamento volontario. In una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna Alessia ha parlato della sua nuova avventura in tv e ha rivelato il motivo per cui ai tempi in cui ha lavorato a Mediaset ha deciso di prendersi una pausa dalla tv, ammettendo di aver perso l'entusiasmo: «Io ho un altro lavoro, produco creme, borse e accessori, e nell’ultimo periodo a Mediaset mi entusiasmava più questa attività che condurre programmi», per lei questo è stato un campanello d'allarme e prosegue: «Era chiaro che c’era qualcosa che non andava…Dovevo fermarmi».

La crisi

La Marcuzzi si mette a nudo e spiega di essere arrivata a un punto in cui non si ricnosceva più: «Non mi riconosveo più in quello che facevo…Dovevo ritrovarmi e avevo voglia di nuove sfide». Dopo 25 anni di lavoro in televisione perà, ammette Alessia, non è stato facile, anche se piao piano ha trovato la sua nuova dimensione: «Sono tornata a provare desideri che avevo dimenticato». Oggi ha finalmente ritrovato la serenità: «Posso dire di essere serena, ma ci sono arrivata perchè in un momento di stanca non ho avuto paura di prendere la strada più difficile…A volte per essere felici bisogna correre dei rischi».

