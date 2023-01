Domenica In, l'invito di Alessia Marcuzzi a Mara Venier: «Vieni a Boomerissima a fare l'amatriciana?»

Alessia Marcuzzi, ospite a Domenica In racconta la sua nuova avventura in Rai. Il 10 settembre è cominciato il suo programma "Boomerissima" che la vede protagonista di un'epoca ormai andata: gli anni 90. «Volevo fosse un varità, quindi ci sono tanti personaggi, si balla, c' è di tutto» dice Alessia. E poi scatta l'invito a Zia Mara: «Ma perchè non vieni a cucinare un'amatriciana per tutti?». «Sì ma se c'è il guanciale giusto, il pecorino.. gli ingredienti che voglio io...» ribatte Mara Venier.

Alessia e Mara Venier sono amiche da diversi anni e spesso fanno cene a casa della zia nazionale. «Mi fa mangiare tanto, sempre l'amatriciana» rivela l'ex conduttrice Mediaset, e la conduttrice di Domenica In dice: «E tu te magni pure 2/3 piatti».

Rai o Mediaset?

Sembra che Mediaset non voglia rinunciare ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice televisiva è appena sbarcata in Rai con il suo nuovo show, Boomerissima, ma la concorrenza già la rivorrebbe indietro. Sull’ultimo numero del magazine Oggi, Alberto Dandolo, ha rivelato che Berlusconi rivorrebbe in squadra Alessia, nonostante lei di fatto non sia stata chiamata per nessun programma per anni dall'azienda. Pare che Piersilvio abbia sempre molto apprezzato Marcuzzi e starebbe lavorando per poterle fare un nuovo contratto. Alessia però si sta godendo il successo in Rai con la quale ha un contratto non in esclusiva. La prima puntata del suo show è stata un successo e la conduttrice si è detta felice per la sua nuova avventura dopo un periodo di allontanamento dalla televisione.

La non ufficialità

L'anticipazione che dà Dandolo non è ancora ufficiale, ma il giornalista aggiunge che la Marcuzzi potrebbe non essere l'unica a fare ritorno dalla Rai a Mediaset, anche se non fa altri nomi. Allo stesso tempo sembra che ci saranno dei personaggi che saluteranno l'azienda. Pare sempre più evidente che Piersilvio abbia intenzione di fare grandi cambiamenti in azienda, prima dimostrazione su tutte la scelta di fare concorrenza al Festival di Sanremo.

