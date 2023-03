Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato? Le foto con Jody Proietti: chi è il ballerino di Amici

di Luca Uccello

Alessia Marcuzzi è rinata. Prima il ritorno in televisione, con il successo di Boomerissima e la partecipazione straordinaria a Viva Rai2!…Viva Sanremo!. Ora la sua vita sentimentale. Dopo la separazione dal marito, Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice si è dedicata solo al lavoro. E proprio in Rai sembra aver trovato lo stimolo per tornare a sorridere, a uscire alla sera, trascorrere cene romantiche con annesse passeggiate per le vie di Roma.

Alessia Marcuzzi di nuovo fidanzata?

La paparazzata di Chi racconta tutto. Mostra Alessia accompagnata dal suo nuovo cavaliere. Un ballerino. Si chiama Jody Proietti. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sa già tutto. Il ragazzo ha 32 anni, è nato a Chiavari, in provincia di Genova e come detto balla. Balla da sempre: nel suo curriculum una partecipazione al talent Rai Italian Academy nel 2009 e collaborazioni con programmi tv (come Amici e Tale e quale Show), artisti e coreografi di fama internazionale, vedi Tommassini.

Le paparazzate

Un’amicizia speciale che è iniziata a fine gennaio e starebbe proseguendo anche ora. Tra pause dovute esclusivamente al lavoro di entrambi. Gli appostamenti di Chi dimostrano, foto alla mano, che a fine gennaio, intorno alle 22, lei parte in taxi dai Parioli, dove abita, fino al quartiere San Giovanni. E qui, berretto ben calato in testa e nascosta in un piumino extra large, si infila nel portone del palazzo dove abita Proietti. È un primo debole indizio, «ma lascia ben sperare».

Ma Chi li ha ribeccati qualche giorno fa. Non da soli. Non ancora. Prima a teatro, poi a cena. Poi una passeggiata romantica con l’altra coppia di amici dietro. Trascorrono la serata, loro due da soli, in un piano bar fino alle 3 del mattino, fino a quando lei non torna a casa da sola. E lui? La raggiunge. Poco dopo. S’infila nel suo portone. Se sarà amore o altro lo scopriremo solo più avanti...

