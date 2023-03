«Aurora Ramazzotti hai paura del parto?». Alla domanda della follower lei risponde così

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è sempre più vicina alla data di termine della sua gravidanza e quindi al tanto atteso momento del parto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato di questo argomento con le sue follower su Instagram e, spesso, ha anche chiesto consiglio a chi è già mamma.

Nelle sue ultime storie, Aurora ha lasciato a disposizione delle sue fan il box per le domande. E una riguarda proprio il parto.

Il parto secondo Aurora

Una fan le chiede: «Hai paura del parto? Io sono terrorizzata». Aurora quindi risponde: «Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all'ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Se devo fare qualcosa di importante, al massimo inizio a sentirne la pressione la mattina stessa o la sera prima. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano, da una parte questo mi permette di vivere i giorni che le precedono con più serenità magari, ma mi porta quasi sempre a non essere pronta come dovrei. Tutto questo per dirti che posso forse avere paura dell'idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente».

Aurora e l'evoluzione della pancia

Oltre alle storie Instagram, Aurora Ramazzotti posta anche foto che la ritraggono con il pancione che cresce sempre di più. Ad esempio, l'ultima carrellata di scatti che ha pubblicato, descrive i nove mesi di gravidanza vissuti dall'influencer.

