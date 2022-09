Alessandro Cecchi Paone, baci e passione in barca con il fidanzato (26enne): «Non ho niente da nascondere»

L'estate di Alessandro Cecchi Paone è all'insegna dell'amore e della passione. Per il giornalista e divulgatore scientifico finire sulle pagine del gossip è una novità, ma adesso per lui, che compirà 60 anni il prossimo 16 settembre, è arrivato il momento di rendere ufficiale la sua relazione. In compagnia del compagno Simone è stato paparazzato dal settimanale Chi e non ha alcuna intenzione di nascondersi.

«Non ho niente da nascondere»

Le foto in barca pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono l'occasione per far uscire allo scoperto la sua love story con Simone, ragazzo di 26 anni, del quale ancora conosciamo ben poco. Alessandro Cecchi Paone non ha mai nascosto la sua omosessualità e anche quando l'amore bussa alla sua porta non ha alcun problema a parlarne con gli amanti del gossip. «Non ho niente da nascondere», racconta sul magazine. Da qui, le foto in barca in costiera Amalfitana e la volontà di «sperimentare» questa «grande e dolce passione estiva».

Le loro uscite in pubblico

Cecchi Paone racconta di voler proteggere la sua nuova fiamma, di cui rivela solo il nome, anche se non sono mancate le prime uscite in pubblico. «È una grande e dolce passione estiva - spiega -, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi».

Il momento bello

«Un momento bello», lo definisce Alessandro Cecchi Paone. I due sono stati paparazzati durante una lunga gita in barca fatta con un gruppo di amici in costiera Amalfitana, con tappa obbligatoria a Positano, luogo del cuore di Cecchi Paone, dove da alcuni anni ha anche comprato una casa. La discesa a Praiano per pranzo è stata occasione per scattare qualche foto, che è stata poi condivisa dal giornalista sul suo profilo Instagram, dove però sono apparsi i tag di tutti i commensali meno uno, quello del fidanzato. Una scelta per proteggere un ragazzo giovane che potrebbe risentire del clamore mediatico che potrebbe travolgerlo.

