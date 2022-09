Leonardo DiCaprio, la vita da single è già finita: ecco chi è Maria, la nuova fiamma della star

La vita da single di Leonardo DiCaprio pare già essere finita. La notizia della rottura, dopo 4 anni di relazione, con Camila Morrone non ha fatto in tempo a fare il giro del web e a far infiammare il gossip, che la star di Hollywood si è fatto paparazzare in compagnia della nuova fiamma, Maria Beregova.

La nuova fiamma: Maria Beregova

Leonardo DiCaprio è stato «pizzicato» dal Daily Mail a Saint Tropez con la modella ucraina 22enne Maria Beregova. La giovane modella, cresciuta in Svizzera, attualmente vive a Londra e studia per rilevare l'azienda farmaucetica di famiglia. A quanto pare, le foto del loro incontro risalirebbero allo scorso luglio, ma solo ora sarebbero finite nella redazione del tabloid inglese, dopo aver appreso della fine della storia con Camila Morrone. Al momento non è chiaro se l'incontro con Maria, tra l'altro con un divorzio alle spalle, sia stata la causa che abbia portato DiCaprio ad allontanarsi da Camila. Ma una cosa sembra essere confermata dal divo di Hollywood: non si fidanza mai con donne più grandi dei 25 anni di età.

La regola dei 25

La presunta nuova love story tra Leonardo DiCaprio e Maria Beregova, conferma la tesi secondo la quale l'attore, che oggi ha 47 anni, frequenterebbe solo donne al di sotto dei 25 anni. La voce che da tempo circola, riguardo alla vita privata della star del cinema, trova un'ulteriore conferma. La rottura con Camila Morrone sarebbe arrivata, subito dopo il compimento dei 25 anni d'età della modella, e adesso la sua presunta nuova fiamma ne ha 22. Maria Beregova riuscirà a sfatare il tabù dei 25 anni del suo Leo? Sarebbe la prima a riuscire a superare lo scoglio... ma per saperlo dovremmo attendere almeno tre anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 15:52

