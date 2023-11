Alessandro Basciano, «giorni incredibili e intensi negli Usa» dopo gli attacchi di panico e ansia: ora spero di abbracciare i miei bambini

di Redazione web

Alessandro Basciano sta rientrando in Italia dagli Stati Uniti: per alcuni impegni di lavoro è, infatti, volato, prima in California e, poi, in Florida. Tuttavia, il dj non sarebbe partito solo per esibirsi in qualche locale ma anche per "staccare" un po' dopo il periodo burrascoso passato a causa della brusca separazione da Sophie Codegoni. Qualche giorno fa, infatti, il dj aveva preso un aereo e aveva scritto: «Ora, è giusto ritrovare me stesso, sono mesi che convivo con attacchi di panico e ansia, il mio stato d'animo non è dei migliori».

La storia Instagram di Alessandro Basciano

Nella sua ultima storia Instagram, Alessandro Basciano mostra ai suoi follower di essere seduto comodamente in aereo e scrive: «Si riparte... sono stati giorni incredibili ma, soprattutto, intensi, affrontati anche con un pizzico di leggerezza. Si è lavorato molto, vi sono state tante conoscenze importanti, tante novità e tante ore di volo, oserei dire... Domani, tra uno scalo e l'altro, ci vedremo direttamente in Sicilia e, poi, finalmente, spero di riabbracciare i miei bambini la settimana prossima». Ad aspettarlo in Italia, infatti, ci sono il piccolo Niccoló e la piccola Celine che l'ex compagna Sophie Codegoni mostra sempre sui propri profili social.

Alessandro Basciano, la fuga dall'Italia: «Ho deciso di andare lontano»

Il rapporto tra Alessandro e Sophie

In questo momento, il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrerebbe essere disteso ma i due non avrebbero molti contatti diretti, lei, ad esempio, non lo segue nemmeno più su Instagram. Gli ex concorrenti del GfVip, però, starebbero cercando di rimanere in rapporti civili per il bene della loro Celine.

