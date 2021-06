Alessandra Mastronardi e il matrimonio con Ross McCall, il problema con i parenti: «Messa in una condizione scomodissima»

Alessandra Mastronardi parla del matrimonio col fidanzato Ross McCall. Da tempo si parla di nozze per Alessandra Mastronardi e il collega attore Ross McCall, ma la data fissata per nozze diffusa dal gossip le ha creato qualche problema con i parenti.

Alessandra Mastronardi e il matrimonio con Ross McCall

Alessandra Mastronardi parla del matrimonio col fidanzato Ross McCall. Le nozze fra i due sono certe, ma una data precisa non è stata ancora fissata, sebbene alcune voci che poi si sono diffuse sul web volevano i fiori d’arancio per il mese di agosto. Una notizia non vera che però ha provocato alcuni problemi fra Alessandra Mastronardi e i parenti. Loro infatti, convinti della cerimonia in estate, erano convinti di non essere stati inviati: “Questa notizia – ha fatto sapere in un’intervista a “F” - mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”.

Il grande passo fra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è ormai in programma: “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 21:36

