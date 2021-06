Oroscopo di Paolo Fox del weekend 12-13 giugno: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 12-13 giugno. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per questo weekend del mese per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

Ariete. Nella giornata di sabato le stelle sono amiche, le relazioni potranno essere molto coinvolgenti. Buono l'aspetto di Giove su cui puntare che favorirà nuovi incontri.

Toro. Nel corso del fine settimana potreste avere molta voglia di vedere gente nuova e simpatica, a tal riguardo cercate di darvi da fare. Le nuove esperienze che potrebbero esservi proposte saranno sicuramente positive.

Gemelli. Spesso vi capita di fare confusione e per fare troppe cose rischiare di farle male. Ora è il momento di mettere delle priorità: decidete quello su cui puntare così da poter ottenere i risultati sperati.

Cancro. Nel fine settimana c'è per i nati del segno molta libertà. Siete più liberi dal lavoro e potete dedicare tempo a voi stessi e ai vostri affetti.

Leone. Sabato e domenica saranno due giornate molto interessanti per quelli che vogliono viaggiare. Cercate di vivere nuove esperienze e riscoprirete emozioni che potreste aver dimenticato.

Vergine. La giornata di domani potrebbe essere un test per capire come va la relazione con il vostro partner. Questo non significa che dovrete essere indisposti al confronto, al contrario fare di tutto per capire quale sia il vostro reale sentimento.

Bilancia. Il fine settimana porta giornate positive in cui potrete contare sull'aspetto favorevole della Luna. Avrete voglia di fare e nuove energie.

Scorpione. Questo potrebbe essere in fine settimana caotico. Cercate di fare le cose con ordine senza lasciarvi prendere dal panico.

Sagittario. In questo periodo c'è chi vi sta mettendo sotto pressione. Cercate di reagire come siete soliti fare e vedrete che tutto si sistemerà.

Capricorno. Serve ancora un po' di pazienza, non è il miglior periodo della vostra vita ma piano piano la situazione andrà migliorando.

Acquario. Nelle giornate di sabato e domenica dovrete far tesoro di alcune esperienze che avete avuto nei giorni scorsi. Alcuni potrebbero discutere con persone a cui vogliono bene, in alcini casi meglio fare un passo indietro.

Pesci. Un piccola bugia per toglier d’impaccio o una frase detta male potrebbero scatenare un atteggiamento di agitazione e nervosismo che condizionerà negativamente il weekend.

