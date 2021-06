Max Giusti, disavventura sulla Roma-Civitavecchia: «Di giorno leoni... la sera...». Cosa è successo

Auto rotta per Max Giusti che aspetta pazientemente sulla Roma – Civitavecchia l’arrivo provvidenziale dell’Aci. Max Giusti, tornato in tv con “Va tutto bene” su RaiDue, ha fatto sapere dalle storie del suo account Instagram di aver avuto un piccolo problema col suo veicolo che l’ha costretto a fermarsi in attesa dei soccorsi.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox del weekend: le previsioni segno per segno

Max Giusti, stop imprevisto con la macchina

In una stories con scritto “Il giorno leoni, la sera….”, Max Giusti racconta ai follower la sua disavventura automobilistica. In viaggio il comico conduttore ha infatti avuto un problema con la macchina ed è stato costretto a fermarsi: “Eccoci qua, vedete? – ha chiesto su Instagram ai suoi fan mostrando i veicoli che sfrecciano per strada - Bella la Roma – Civitavecchia eh?!”. L’obiettivo dello smartphone poi lo inquadra seduto nel portabagagli dell’auto con indosso un giubbotto di sicurezza: “Si è rotta… - ha spiegato quasi divertito dalla disavventura - sto aspettando l’Aci”. Alla fine c’è poco da fare, Max Giusti aspetta rassegnato i soccorso e conclude: “Bella seratella è…”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA